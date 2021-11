LRA DAH bittet: Laub im Garten liegen lassen

Gartenbesitzer in Oberbayern stöhnen gerade laut auf, bei all dem Laub, das man rechen muss. Aber das Landratsamt Dachau weißt jetzt daraufhin, dass man sich die Arbeit gerne sparen darf. Denn ein ordentlich gefegter Garten ist lebensfeindlich. Unordentlichkeit schafft hingegen Lebensraum für Kleintiere und Insekten. Daher sollte man das Laub am Besten einfach liegen lassen, wo es hinfällt, oder in einer Ecke im Garten einen Haufen schaffen. Auf Wegen und Straßen muss das Laub aber leider auf jeden Fall entfernt werden.