Es ist eine Stadtführung der ganz besonderen Art. Wolfgang Oppler bietet hier in Ebersberg die eine sogenannte Lügenführung an. Bei verschiedenen Rundgängen erzählt Oppler historische Geschichten über die Stadt Ebersberg. Manche war, manche frei erfunden. Das Publikum hat dann die Aufgabe, zwischen wahrer – und gelogener Geschichte zu unterscheiden.

Die Lügenführung durch Ebersberg mit Wolfgang Oppler findet am 21. Mai und 28. Mai statt, jeweils um 14 Uhr. Anmeldung bei Thomas Warg unter 08092336601 oder per Mail an thomas.warg@t-online.de