Lumpiger Donnerstag in Landsberg

Ab heute Mittag steht Landsberg wieder Kopf. Am lumpigen Donnerstag kennt das Faschingstreiben hier in der Stadt kein Halten mehr. Ab 13.30 Uhr ziehen die Faschingsgruppen und Kapellen wieder beim traditionellen Faschingsumzug durch die Innenstadt und verteilen Süßigkeiten an die Besucher am Straßenrand. Der Zug endet am Hauptplatz, wo bis 15.30 Uhr DJ Tomix für gute Faschingslaune sorgt. Danach wird ordentlich weitergefeiert – wie zum Beispiel im Zelt auf der Waitzinger Wiese. Wegen des Umzugs müsst ihr heute auch die Halteverbote im Bereich des Zugwegs beachten.