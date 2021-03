Lynyrd Skynyrd veröffentlichen neues Live-Album

Sie waren eine der erfolgreichsten Rockbands der 70er – und genau daran erinnert Lynyrd Skynrd. Die Rocker haben jetzt ein neues Live-Album inklusive Video von ihrem Auftritt beim britischen Knebworth-Festival angekündigt. Den Auftritt spielten Lynyrd Skynyrd im Jahr 1976 vor mehr als 150 000 Zuschauern – eine beeindruckende Kulisse. Der Auftritt ging als einer der Besten überhaupt in die Geschichte der Band ein. Ein Jahr später nahm der Aufstieg der Band durch einen tragischen Flugzeugabsturz ein Ende – jetzt können die Fans sich nochmal an die großartigen Zeiten der Rocker erinnern. DVD und Live-Album erscheinen am 09. April.