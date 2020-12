Wie sollte die S-Bahn-Linie 4 am besten ausgebaut werden? Die bayerische Regierung will eigentlich nur einen dreigleisigen Ausbau zwischen Pasing und Eichenau. Da das vielen Menschen im Landkreis Fürstenfeldbruck nicht reicht, hat sie aber vor über einem Jahr eine Machbarkeitsstudie für einen längeren Ausbau in Auftrag gegeben. Doch das Ergebnis lässt auf sich warten. Es soll nun im Frühjahr vorliegen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.