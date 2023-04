Maibaum der Zugspitze geklaut

In einer Nacht und Nebelaktion haben 19 Männer aus Grainau den Maibaum der Zugspitze gestohlen. Eigentlich war der Aufenthaltsort streng geheim. Das hat die Burschen aber offensichtlich nicht beeindruckt. Zum vierten Mal nach 1996, 2004 und 2009 hat sich die BZB den Baum klauen lassen. Das besondere: Er ist der höchste Maibaum Deutschlands und wird auf der Zugspitze in einer Höhe von 2600 Metern am 01. Mai aufgestellt. Jetzt muss natürlich schnell über die Auslöse verhandelt werden und man kam auch schon zu einem Ergebnis. Bier, eine Brotzeit sowie Berg und Talfahrt für den 01. Mai. Das ist besonders wichtig, denn die Grainauer wollen natürlich mit dabei sein, wenn der Baum auf dem höchsten Berg Deutschlands aufgestellt wird.