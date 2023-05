Maibaum wird zu Bänken: Jetzt werden sie in Hallbergmoos versteigert

Die Maibäume in Oberbayern sind wieder aufgestellt. Aber was passiert eigentlich mit den alten Bäumen? Vor zwei Jahren hat der Spengler Jürgen Pescolderung hier aus Hallbergmoos den Goldacher Maibaum ersteigert. Zusammen mit mehreren örtlichen Firmen haben sie daraus jetzt vier Bänke hergestellt. Beim Maifest wurden sie zum ersten Mal vorgestellt. Jetzt sollen sie für einen guten Zweck versteigert werden. Noch bis Sonntag können Gebote abgegeben werden. Dazu gibt es eine Box an der Spenglerei Pescolderung, Fokkerstraße 3, 85399 Hallbergmoos. Dort könnt ihr euer Gebot einwerfen.