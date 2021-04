Jubelschreie in Maisach im Landkreis Fürstenfeldbruck. 104 Glückspilze freuen sich über insgesamt 1,3 Millionen Euro – denn Maisach wurde für den Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie gezogen. Vier Teilnehmer gewinnen jeweils 162.500 Euro. Weitere 650.000 Euro verteilen sich auf 100 Teilnehmer in der dazugehörigen Postleitzahl. Einige der Glücklichen werden am Samstag von Lotterie-Botschafter Kai Pflaume persönlich überrascht.