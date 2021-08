Am 12. September heißt es : Wer sein Auto für den Tag in der Garage stehen lässt, bekommt beim Maisacher Bräustüberl das Bier günstiger. Das beteiligt sich an einer Aktion des Energiewendevereins Ziel 21. Auch in den Landkreisen Starnberg, Landsberg und Weilheim-Schongau sind einige Veranstaltungen geplant. Welche findet Ihr hier.