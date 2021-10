Maisach: Heimatguthaben wird erweitert

Die lokalen Geschäfte stärken und den Online-Händlern den Kampf ansagen. Die Stadt Fürstenfeldbruck hat da im Frühjahr schon vorgelegt mit dem „Heimatguthaben“. Jetzt ist man auch hier in Maisach mit dabei und unterstützt die örtlichen Einzelhändler. Kunden können online einen Gutschein kaufen und den in Geschäften, Restaurants oder bei verschiedenen Dienstleistern einlösen. In Fürstenfeldbruck sind schon mehr als 30 Firmen mit dabei, hier in Maisach sind es zum Start erst mal neun. Das soll aber noch wachsen. Geschäfte, die beim Heimatguthaben mitmachen möchten, können sich per Mail anmelden.