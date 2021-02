Maisach: Hühnerleiter hängt Wimmelbilder auf

Es soll wieder ein bisschen Leben auf die Straßen – das will der Verein „Hühnerleiter“ in Maisach mit mehreren Wimmelbildern schaffen. Die hängen in den Anschlagtafeln der Gemeinde – drei verschiedene Bilder gibt es aktuell. Auf allen sind bayerische Sehenswürdigkeiten drauf – aber nicht nur das. Zudem ist auf jedem Bild ein kleiner Wolpertinger, der bayerische Löwe und die Mama Bavaria versteckt. Beim Spaziergehen mit der Familie kann man also an den Anzeigetafeln einen kurzen Halt machen und schauen wer die kleinen Motive zuerst entdeckt.