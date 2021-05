Maisach: Kostenlose „Bürgertests“

In der Gemeinde Maisach stehen zwei Corona-Schnelltest-Stationen für die kostenlosen „Bürgertests“ zur Verfügung. Der Standort der Maisacher Schnelltest-Station befindet sich im Rathausgarten zwischen Rathaus und Gemeindezentrum. In Gernlinden kann man sich vor dem Bürgerzentrum testen lassen.

Die Station in Maisach ist montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 18.30 Uhr und am Samstag von 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich. Zu den Öffnungszeiten kann man unangemeldet vorbeikommen. Vor Ort ist eine Registrierung und der Identitätsnachweis unter Vorlage des Personalausweises notwendig. Die Registrierung sowie die Bestätigung des Testergebnisses kann auf Papier erfolgen, schneller geht es jedoch online unter stz.bayern oder vor Ort durch das Scannen eines QR-Codes. Bei einer Online-Registrierung wird das Testergebnis per E-Mail übermittelt, so dass man nicht vor Ort warten muss, bis das Testergebnis vorliegt. Aufgrund des begrenzten Parkplatzangebots wird darum gebeten, nach Möglichkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen.