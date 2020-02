Maisach: Unbekannter schenkt Tafel 500 Euro

Was für eine tolle Geste für die Tafel in Maisach im Landkreis Fürstenfeldbruck. Wie die Bürgerstiftung auf ihrer Facebook Seite mitteilte, kam ein etwa 60-jähriger Mann gestern in den Laden. Dort übergab er eine Plastikdose und ging sofort wieder. In der Dose waren nicht nur ein paar Nudeln, sondern insgesamt 500 Euro. Die waren sorgfältig in die Nudeln gerollt. Die Tafel will mit dem Geld jetzt Drogerieartikel vor allem für Kinder und Jugendliche kaufen. Die werden nämlich selten gespendet. Außerdem wird der freundliche Spender gebeten sich zu melden.