Maisach: Wunschbaum für Tiere

Wunschbaum-Aktionen, bei denen man bedürftige Familien zu Weihnachten unterstützen kann, gibt es einige in Oberbayern. Aber der Wunschbaum für Tiere hier in Maisach ist einmalig: Nicole Wünschhirs hat in ihrem Tiergeschäft einen Wunschbaum für Tiere ausgestellt. Egal ob Futter für die Katzen im Tierquartier in Überacker oder eine neue Hundeleine für das Tierheim in Dachau; jede Spende hilft. Alle Tiere, die mit ihren Wünschen am Baum zu sehen sind, suchen auch eine neue Heimat. Aber, so die große Bitte aus dem Tiergeschäft, nicht als Weihnachtsgeschenk! Wie es genau funkioniert, findet ihr hier.