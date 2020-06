Auch die Malteser mussten wegen Corona pausieren. Da die Beschränkungen aber gelockert sind, können sie hier in Gräfelfing wieder Erste-Hilfe-Kurse anbieten. Natürlich gelten bei den Kursen die Hygieneregeln wie das Tragen des Mund-Nase-Schutzes. Außerdem gibt es veränderte Pausenzeiten und die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. Der erste Kurs findet Mittwoch in zwei Wochen, am 01. Juli statt.

Hier geht’s zur Anmeldung….