Kinder in Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck können sich schonmal freuen – ab kommender Woche Donnerstag wird ein mobiler Freizeitpark auf der Wiese in der Mannesmannstraße aufgebaut. Der hat neben knapp 25 Hüpfburgen, auch eine Wasserrutsche und ein Bällebad. Das Abenteuerland bleibt dann bis zum 27. Juni in Mammendorf.