Unappetitlicher Fund in Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck – dort sind im Trinkwassernetz kleine Tierchen gefunden worden. Diese sogenannten Invertebraten sehen zwar eklig aus, sind aber harmlos, so die Gemeinde. Wie Mammendorfs Bürgermeister Heckl erklärt, ist vor allem länger stehendes Wasser in den Leitungen ein Grund für die vielen Tierchen. Die Verbreitung und auch die Trinkwasserqualität in der Gemeinde soll nun genauer untersucht werden.