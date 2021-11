Der Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte in Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck am späten Sonntagabend war wohl Brandstiftung. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 22-jährigen Bewohner. Der hatte sich wohl vorher mit seinem 29-jährigen Mitbewohner gestritten und daraufhin absichtlich die Küche in Brand gesetzt. Der 29-Jährige wurde beim Versuch, das Feuer zu löschen, leicht verletzt. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.