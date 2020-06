Eine schlimme Tat ist am Samstagabend in München passiert. Im Olympiapark hat ein Mann eine 27-jährige Frau auf dem Heimweg verfolgt, dann zu Hause bei ihr geklingelt, sie in die Wohnung gedrängt und sie vergewaltigt. Nachbarn hörten Hilfeschreie und riefen die Polizei. Die konnte den 44-Jährigen dann festnehmen. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus.