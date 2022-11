Polizei Großeinsatz in der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Plötzlich war ein bewaffneter Mann in der Universität. Er konnte aber zum Glück schnell festgenommen werden. Eine konkrete Gefahr ging dabei laut Angaben der Polizei nicht von ihm aus. Über die Art der Waffe und die Identität des Mannes oder mögliche Hintergründe gibt es bis jetzt keine Angaben. Auch ist unklar, ob der Bewaffnete in einem Raum mit Studenten oder Lehrenden war.