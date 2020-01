In Freising hat ein polizeibekannter Mann am späten Abend an ein Gebäude gepinkelt – was ja verboten ist. Die Polizei hat ihn auch erwischt, denn: er hat an die Außenwand eines Polizeigebäudes uriniert und die Beamten konnten das über eine Kamera beobachten. Er wurde geschnappt und hat jetzt eine Anzeige am Hals.