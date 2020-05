Bei uns in der Heimat hat die Polizei heute Morgen einen mutmaßlichen Feuerteufel geschnappt. Dem 47-Jährigen aus dem Landkreis München wird vorgeworfen, seit Montag insgesamt fünf Brände gelegt zu haben – vier im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und einen noch gestern Abend im Oberhachinger Stadtteil Oberbiberg. Der Schaden soll insgesamt in die Millionen gehen. Der Mann ist in U-Haft.