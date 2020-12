Mit „All I Want For Christmas Is You“ hat sie bereits einen der beliebtesten Weihnachtssongs überhaupt gesungen – jetzt legt Mariah Carey aber nach. Gemeinsam mit Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson und Popstar Ariana Grande hat Mariah ihren neuen Weihnachtssong „Oh Santa!“ rausgebracht. Und der kommt richtig gut an – auf YouTube wurde das Video bereits über 17 Millionen Mal aufgerufen. Zurecht – wie Ihr Euch hier überzeugen könnt: