Mariah Careys „All I Want For Christmas…“ fast zum ersten Mal an Spitze der UK-Charts

Jedes Jahr bringt sie uns gute Laune und läutet die Weihnachtszeit ein – Maria Carey mit ihrem Hit „All I Want For Christmas Is You“. Aber so sehr wir den Song auch lieben – in den Charts hat er bisher noch nie wirklich abgeräumt. In England könnte der Song dieses Jahr zum aller ersten Mal auf der 1 landen, wie die englischen Charts mitteilen. Das Streaming macht es möglich. Aber auch in Deutschland musste der Song 25 Jahre auf die Pole Position warten. Erst letztes Jahr erreichte „All I Want For Christmas Is You“ die Spitze der Charts. Vielleicht kann man einfach sagen – Was lange währt, wird endlich gut…