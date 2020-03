Auch der Landkreis Dachau reagiert auf die Ausbreitung des Corona-Virus. Ab morgen wird am Volksfestplatz in Markt Indersdorf eine zentrale Teststation eingerichtet. Dort kann man, ähnlich wie in München, einen Test machen, ohne das Auto zu verlassen. Der Hausarzt muss die Dringlichkeit des Testes aber vorher feststellen.