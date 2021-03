Unser Morgenmoderator Maxi lernt gerade, wie es ist, auf Plastik zu verzichten und so auch die Kinder aus den BRK-Kitas aus Dachau. Die unterstützen jetzt nämlich den neuen Unverpackt-Laden „Ohne Schmarrn“ in Markt Indersdorf. Die Kita-Kinder sollen in dem Laden lernen, was es bedeutet, Verpackungen zu sparen. Auch andere Aktionen sind geplant – so sollen die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Dachauer Tafel-mal selbstgekochte Marmelade verkaufen.