In Markt Indersdorf im Landkreis Dachau hat es einen Unfall zwischen einer S-Bahn und einer Radfahrerin gegeben. Die 24-jährige Radlerin überquerte gestern Abend am Bahnhof die Bahngleise an einem Übergang. Allerdings übersah sie, dass eine S-Bahn gerade einfuhr. Der Zug erfasste die Frau. Dank eines tüchtigen Schutzengels wurde die zum Glück nur leicht verletzt. Der Bahnverkehr war rund eine Stunde gesperrt.