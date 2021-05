Markt Indersdorf: Volksfest Dahoam geplant

Große Feste fallen auch dieses Jahr leider aus – das Volksfest in Markt Indersdorf gibt es deshalb jetzt für daheim. Für die richtige Stimmung sorgt am Freitag um 20 Uhr dann die Kultband Ois Easy mit einem kostenlosen Live-Streaming-Konzert – und zwar im Rahmen von Spotlight on DAHoam. Wer die Initiative außerdem unterstützen will, kann sich vor oder während des Konzerts ein virtuelles Ticket kaufen. Komplett wird das Indersdorfer Volksfest daheim dann aber erst mit einem Brotzeitpaket von der Familie Brandl. Brezen, Bier und Schnaps – alles was man für einen Volksfestabend braucht.

Den Link zum kostenlosen Streaming-Konzert gibt’s unter www.spotlight-on-dahoam.de/live

Ein virtuelles Ticket kann man kaufen: per PayPal an helfen@spotlight-on-dahoam.de oder über die Crowdfunding-Plattform unter https://vr[1]dachau.viele-schaffen-mehr.de/spotlight-on-dahoam.

Das Brotzeitbrettl-Paket könnt ihr unter www.volksfest-indersdorf.de/volksfest-dahoam/ bestellen.