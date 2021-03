Es ist keine Überraschung, trotzdem ist es eine bittere Pille. Auch das Volksfest in Markt Indersdorf im Landkreis Dachau fällt heuer aus. Aber um die Wartezeit bis nächstes Jahr zu versüßen, soll es heuer die Festzeltstimmung in den eigenen vier Wänden geben. Am 07. Mai findet deshalb ein Streamingkonzert der Party-Band Ois Easy statt. Und dazu verkauft das Volksfest Schmankerlpakete mit Brotzeit, Festbier und Brezn. Geliefert wird Freihaus – einen Link findet Ihr hier.