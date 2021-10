Markt Schwaben: Erster Bürgerkraftwerk liefert Ökostrom

Die Bürger hier im Landkreis Ebersberg nehmen die Energiewende selbst in die Hand: Ab sofort gibt es umweltfreundlichen Sonnenstrom aus dem ersten Bürgerkraftwerk im Landkreis: Zwischen den Bahnstrecken nach Erding und Mühldorf steht die neue Fotovoltaik-Anlage. Finanziert wurde das zum Teil auch von den Bürgern. Jetzt hoffen die Betreiber auf noch mehr grüne Energie aus dem Landkreis. Flächen in Grafing und Ebersberg werden gerade geplant. Wenn auch da wieder eine Bürgerbeteiligung möglich ist, kann man sich per Mail benachrichtigen lassen.