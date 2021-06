Die Jugend in Markt Schwaben im Landkreis Ebersberg will sich mehr in die Politik einbringen – heute findet deshalb um 17 Uhr auf der Tribüne im Sportpark ein Infotreffen statt. In einer Umfrage hatten die Jugendlichen gesagt, dass sie sich mehr einbringen wollen. Die Gemeinde sei nicht mehr zeitgemäß, so das Urteil der Jugendlichen. Heute soll es deshalb darum gehen gemeinsam Ideen zu entwickeln, um das Jugendangebot zu verbessern.