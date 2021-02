Das Jugendzentrum „Blues“ in Markt Schwaben im Landkreis Ebersberg will etwas gegen den Corona-Blues tun. Deshalb veranstaltet es einen Foto-Wettbewerb unter dem Motto „Me, Myself & Markt Schwaben“. Die Jugendlichen sollen neue Orte oder Blickwinkel entdecken und mit sich mit ihrem Smartphone fotografieren – als Hauptpreis gibt’s ein Coaching in einem professionellen Fotostudio. Alle Infos findet Ihr hier.