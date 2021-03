Auf ein Osterfest müssen wir heuer verzichten aber nicht auf das gute Essen. Die Pfarrei St. Margaret in Markt Schwaben im Landkreis Ebersberg bietet heuer an Spezialitäten wie Osterlamm, Osterfladen oder Eierlikör zur Abholung oder Liefern an. Noch bis Sonntag kann man das Essen vorbestellen – die Erlöse gehen dann an einen guten Zweck. Bestellungen gehen per Telefon (0177 624 79 50) oder per E-Mail (eva.tittlbach@web.de)