Explosionsgefahr bei Bierflaschen. Davor warnt gerade die Brauerei Schweiger aus Markt Schwaben im Landkreis Ebersberg. In eine Charge ihres „Schweiger Goaßal“ sei Fremdhefe gelangt. Die könnte dazu führen, dass einzelne Flaschen explodieren können. Betroffen sind Flaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 12. Mai 2022. Die Flaschen sind an Getränkemärkte in ganz Oberbayern ausgeliefert worden.