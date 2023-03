Markt Schwabener Storchenpaar live beobachten

Das Alte Schulhaus hier in Markt Schwaben hat seit Kurzem zwei neue Bewohner. Ein Storchenpaar hat auf dem Dach einen Horst gebaut. Das Weibchen ist gekennzeichnet. So wissen die Vogelexperten, dass es aus der Schweiz kommt. Der Landesbund für Vogelschutz hat am Horst sogar extra eine Kamera montiert. So kann man den Störchen im Internet rund um die Uhr beim Nestbau zugucken.

Der LBV bittet außerdem um Unterstützung für ihr Storchenprojekt. Falls ihr mithelfen wollt, könnt ihr hier spenden: LBV Ebersberg, IBAN: DE60 7025 0150 0000 9143 58; Verwendungszweck: „Spende Storchenprojekt“.