Marktplatz Innenstadt Ideensammlung

Corona hat natürlich fleißig mitgeholfen: Immer mehr Menschen kaufen im Internet ein. In die Röhre schauen die Händler in der Innenstadt, wie auch hier in München. Die Stadt will aber nicht tatenlos zusehen und hat deshalb den Ideenwettbewerb “Marktplatz Innenstadt” ins Leben gerufen. Gesucht werden Ideen, wie Handel, Gastronomie und Tourismus im Münchner Zentrum belebt werden können. Eine Fachjury wählt die besten Ideen aus und stellt sie Ende März vor. Ideen kann man unter diesem Link ab jetzt bis zum 14. Februar einreichen.