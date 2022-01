Marlens Rezepte für jeden Tag

Jeder steht immer mal vor der Frage: Was koche ich heute? Wer täglich kocht dreht sich irgendwann mit seinen Gerichten im Kreis und dann schmeckt auch das leckerste Rezept nicht mehr, wenn man es zu oft gekocht hat. Und wer Kinder hat weiß, dass es besonders schwer ist, ihnen im Alltag etwas gesundes zu kochen, das ihnen schmeckt und dabei dann auch noch abwechslungsreich zu bleiben. Und deswegen bekommt Ihr jetzt Hilfe von TOP FM Bei der Arbeit Moderatorin Marlen Sagerer. Sie stellt euch jeden Tag in ihrer Show ein leckeres Rezept vor, was ihr im Alltag gut kochen könnt und was gesund ist. Die Rezepte könnt Ihr hier nachlesen.