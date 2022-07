Ein Kleinflugzeug ist heute Mittag in Schwierigkeiten geraten und musste bei Marzling im Landkreis Freising auf einem Feld notlanden. Dabei wurden alle drei Insassen verletzt. Einer von Ihnen wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist vor Ort und möchte noch keine weiteren Details nennen. Zeugen hatten die Notlandung gesehen und den Notruf gewählt. Ein Großaufgebot aus Rettungskräften aus der Umgebung rückte danach zur Unglücksstelle südliche der A92 an.