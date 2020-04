Maskenpflicht: Alles was Ihr jetzt wissen müsst

In Bayern gilt ab kommenden Montag, den 27.04., eine Maskenpflicht. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr nun wissen müsst.

Wo gilt die die Maskenpflicht?

In Geschäften (auch Supermärkte) und im Öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV), also im Bus, der Tram, S- und U-Bahn. Auf der Straße oder in Parks muss man keine Maske tragen.

Wo bekomme ich eine Maske her?

Mittlerweile gibt es Mund-Nasen-Masken wieder in Apotheken oder auch Supermärkten zu kaufen. Dazu kann man Masken online bestellen. Eine andere Option: Man näht sich eine Maske selber.

Hier eine ausführliche Nähanleitung für Mund-Nasen-Masken

und hier eine kompaktere Anleitung

Was für eine Maske brauche ich?

Es gibt keine speziellen Vorgaben. Selbstgenähte Masken oder auch Schals reichen aus. Professionelle Schutzmasken (wie etwa FFP2- oder FFP3-Masken), die für medizinische Bereiche entwickelt wurden, sollten nicht von Privatpersonen gekauft werden, damit diese eben nicht an den Stellen fehlen, wo es wirklich wichtig ist.

Was kann ich tun, wenn ich keine Maske bekomme?

Als Ersatz kann man auch einen Schal benutzen. Wichtig ist nur, dass sowohl Mund als auch Nase mit Stoff abgedeckt werden.

Wie muss eine Maske getragen werden?

Die Maske erfüllt nur ihren Sinn, wenn Mund und Nase abgedeckt werden. Die meisten Modelle werden unter das Kinn gezogen. Die Ränder sollten möglichst eng am Gesicht anliegen, damit sich nicht darüber Viren ausbreiten. Wichtig ist, dass man sich vor dem Anziehen gründlich die Hände wäscht und die Maske selbst nur an den Bändern anfasst.

Wie desinfiziere ich eine Maske?

Auf den Masken können sich Viren und Bakterien ansammeln. Daher sollten sie so oft wie möglich „desinfiziert“ werden. Ein Desinfektionsmittel braucht Ihr dafür aber nicht.

Sollten Masken einmal feucht sein, wird ihr Schutz eingeschränkt. Man sollte dann sofort eine andere Maske aufziehen. Nur trocknen lassen, reicht aber nicht. Um Viren und Bakterien abzutöten gibt es bei normalen, sogenannten „Community Masken“, drei Möglichkeiten:

bei mind. 60 Grad Waschen (wer keine Waschmaschine nur dafür anschmeißen möchte, kann auch Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und die Maske darin mehrere Minuten auskochen)

bei 80 Grad für 10 bis 30 Minuten in den Backofen legen

Bügeln (wenn es schnell gehen muss; besser ist erst waschen und dann bügeln)

Nach dem Tragen einer Maske sollte diese am besten luftdicht verschlossen aufbewahrt (z.B. in einem Beutel) oder sofort gewaschen werden, so die Empfehlung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte.

Wie sehr schützt mich eine Mund-Nasen-Maske vor einer Erkrankung?