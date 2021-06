Die Maskenpflicht an den Schulen in Bayern und dem TOP FM Land sollte gelockert werden. Das fordert Kultusminister Piazolo angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen. Die Maskenpflicht sei ein großer Eingriff in die Freiheit und man müsse immer wieder hinterfragen, ob sie noch verhältnismäßig sei. Morgen beginnt die Kultusministerkonferenz – Piazolo sprach sich für ein bundeseinheitliches Vorgehen aus.