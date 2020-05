Mathe für Eltern – kostenlose Hilfe

Liebe Eltern. Ihr habt schwere Wochen hinter euch. Und es liegen noch schwere Wochen vor euch. Auch wenn die Kids nach und nach in die Schule zurückkehren, werden sie jede zweite Woche doch wieder zu Hause sein. Und wir müssen ihnen beim Lernen helfen. Und was ist das absolute Horrorfach für viele Eltern? Mathe! Doch jetzt gibt es Rettung. Christoph Hammer aus Fürstenfeldbruck, war 25 Jahre lang Mathelehrer am Max-Born-Gymnasium in Germering. Und er hat jetzt die Seite mathe-fuer-eltern.de ins Leben gerufen. Denn er ist überzeugt, dass Eltern nur gut helfen können, wenn sie selbst Spaß an Mathe haben. Und stellt er Audioerklärungen und Texte kostenlos zur Verfügung. Das Beste ist aber, wenn Ihr euren Kids bei einer Aufgabe einfach nicht weiterhelfen könnt, dann könnt Ihr Herrn Hammer ganz konkret um dazu fragen, und er wird Euch antworten. Kostenlos! Den Service bietet er an, um Eltern in dieser Zeit zu helfen, aber auch, um schon mal ein bisschen die Werbetrommel für sein Buch zur rühren, das im November erscheinen wird.