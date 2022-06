Max-Josef-Stift Gymnasium ist bayerischer „Energiesparmeister 2022“

Der Titel “Energiesparmeister 2022” für das beste bayerische Klimaschutzprojekt geht an: das Max-Josef-Stift-Gymnasium in München. Ihr Projekt “Das graue Regenbogenland – eine vielfältige interaktive Performance” beschäftigt sich nämlich abwechslungsreich mit den Themen Nachhaltigkeit und Engagement für den Klimaschutz. Außerdem ist die Schule schon seit über zehn Jahren für den Klimaschutz aktiv und hat mittlerweile rund 600 Tonnen CO2 eingespart. Und genau so haben sie sich gegen knapp 400 andere Schulen in Deutschland durchgesetzt und die Fachjury überzeugt. Nun geht es um den Bundessieg. Hier kann noch bis zum 15. Juni für das beste Schulprojekt abgestimmt werden.