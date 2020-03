Bei einem Unfall mit zwei Polizeifahrzeugen sind am Wochenende sechs Personen verletzt worden – zwei davon sogar schwer. Beide waren mit Blaulicht aus unterschiedlichen Richtungen zu einem Einsatz unterwegs. In Maxvorstadt sind sie an einer Kreuzung dann zusammengestoßen und wurden sogar noch in ein drittes Auto geschleudert. Das wurde stark beschädigt. Die Polizeiautos haben einen Totalschaden.