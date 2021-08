Sir Paul McCartney hat eine klare Botschaft an seine Fans „Be cool. Get vax’d“. „Seid cool und lasst euch impfen.“ Diese Botschaft hat der Ex-Beatle auf seinen sozialen Kanälen verbreitet. Und passend dazu ein Foto von ihm, wie er gerade geimpft wird. McCartney nimmt damit an einer landesweiten Aktion in England teil, bei der viele verschiedene Künstler zur Corona-Impfung aufrufen, weil nur so ein ansatzwiese normaler Kulturbetrieb wieder möglich sei.