o2-Kunden, die heute schon telefonieren wollten, haben vielleicht schon Probleme feststellen können. Anrufe brechen einfach ab oder können gar nicht erst aufgebaut werden. Grund ist eine bundesweite Störung an einem Voice-Server. Betroffen sind Telefonate im 2G und 4G Mobilfunk – sowie im Festnetz. Es liegt also nicht am Gerät oder den falschen Einstellungen, sondern an einer Störung bei o2. An den Problemen wird bereits gearbeitet.