Auch hier in Dachau werden heuer wieder Wünsche erfüllt. Der Wunschbaum vor der Candisserie steht wieder und die Fichte ist vollgehängt mit mehr als 700 Wunschzetteln. Die kommen von verschiedenen karitativen Einrichtungen wie dem Haus des Lebens, der Karitas oder dem Verein Heimatstern. Coronakonform können sich potenzielle Wünscheerfüller die Zettel an Tischen durchlesen. Wer den Wunsch erfüllen möchte, kann das verpackte Geschenk bis zum 15. Dezember in der Candisserie abgeben.