Mehr bayerische Emojis: unsere Vorschläge fürs nächste Update

Emojis - die kleinen Bilder und Smileys, die wir täglich über Whatsapp und Co. verschicken, sind aus Textnachrichten nicht mehr wegzudenken. Hunderte von Emojis gibt es schon und es kommen immer mehr dazu. Seit dem letzten Update sind zum Beispiel auch Seifenblasen, eine Discokugel und Korallen mit dabei. Wir von Radio TOP FM haben uns gedacht, da fehlt die bayerische Kultur. Deswegen wird es bald zwei wichtige neue Emojis geben. Zusammen mit dem Graphikdesign-Team von We are Indeed bringen wir die Weißwurst und das Weißbier auf den Emoji-Markt. Und so sehen sie aus!