Mehr Gehalt für Beamte, Neuerung bei Packstationen und Co.: Das ändert sich im April

Im April warten wieder ein paar wichtige Änderungen und Neuerungen auf uns. Wir haben die wichtigsten für Euch hier zusammengefasst.

Mehr Gehalt für alle Beamten und Zeitarbeiter

Alle Beamten in Oberbayern dürfen sich ab April auf mehr Gehalt freuen. Im öffentlichen Dienst werden die Lohnzahlungen um 1,8 % angehoben, und auch Auszubildende bekommen dann 25 Euro mehr im Monat. Außerdem wird der Mindestlohn für alle Zeitarbeiter aufgestockt. Bisher lag der bei 10,45 Euro in der Stunde, und wird jetzt auf 10,88 Euro erhöht.

DHL Packstationen jetzt über eine App nutzen

Wenn der Paketbote mal wieder kommt, wenn man in der Arbeit ist und auch kein Nachbar da ist. Dann landet der Zettel im Briefkasten, dass man das Paket bei der nächsten Postfiliale abholen kann. Das ist ärgerlich und umständlich. Viele lassen sich ihre Pakete von DHL lieber gleich an eine Packstation liefern. Bisher konnte man das Fach mit seinem Paket mit einer Kundenkarte öffnet. Diese Option fällt jetzt aber weg. Ab dem 1. April können die Packstationen nur noch über die App „Post & DHL“ genutzt werden.

Neue Regelungen beim Führerschein

Wer bis jetzt ein Auto mit Schaltgetriebe fahren wollte, der musste auch in so einem Auto seine Fahrstunden absoliveren und die Führerscheinprüfung ablegen. Ab April ändert sich das, dann darf man seine Prüfung auch mit Automatikgetriebe ablegen und trotzdem Autos mit Schaltgetriebe fahren. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Fahrschüler mindestens 10 Fahrstunden in einem Schaltfahrzeug absolviert hat.

Von O bis O – Der Reifenwechsel steht an

Von „O bis O“, also von Oktober bis Ostern sollten alle Autos mit Winterreifen fahren. Ab Mitte April können also Autofahrer guten Gewissens wieder zu dem Sommerreifen wechseln. Wer nicht selber wechselt, sollte sich am besten jetzt gleich einen Termin bei seiner Werkstatt sichern.

Dr. Oetker bringt die Fischstäbchen Pizza in die Supermärkte

Es klingt wie ein Aprilscherz, ist aber ernst gemeint. Die Unternehmen Dr. Oetker und Iglo haben sich zusammengetan und bringen ab April die Fischstäbchenpizza in unsere Supermärkte.