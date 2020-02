Mehr Sicherheit in Schulbussen: Eltern- und Lehrer starten Petition

Die Eltern- und Lehrerverbände in Bayern haben eine Petition für eine generelle Sitz- und Anschnallpflicht für Kinder in Schulbussen auf dem Land gestartet. Das haben die Verantwortlichen heute in München bekanntgegeben. Bewusst haben die Verbände nach eigenen Angaben die Petition an den Landtag sowie den Bundestag adressiert. Den eigenen Angaben zufolge sind sich die Verbände über die entstehenden Kosten bei Einführung einer Sitz- und Anschnallpflicht bewusst. «Die Gesundheit und sogar das Leben von Schulkindern aus Gründen der Sparsamkeit aufs Spiel zu setzen, ist in einem so reichen Land wie Deutschland beschämend», sagte Löwe. Auslöser für die Initiative waren Schulbus-Unfälle im Januar, bei denen zwei Kinder ums Leben kamen und andere leicht bis schwer verletzt wurden.