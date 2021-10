Mehr und schnellere Züge von Oberbayern ins Ruhrgebiet und nach Berlin

Oberbayern rückt noch ein bisschen näher an das Ruhrgebiet und Berlin heran. Ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember gibt es nämlich eine neue ICE-Sprinterlinie von München über Nürnberg und Frankfurt nach Köln und Düsseldorf. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. So soll man in weniger als vier Stunden von München nach Köln fahren können. Und auch nach Berlin wird die Verbindung besser: Hier fahren zusätzliche schnelle ICEs, die München und die Bundeshauptstadt auch in unter vier Stunden verbinden. Zwischen München, Augsburg und Stuttgart sollen außerdem längere ICEs eingesetzt werden. Und auch auf der Strecke durchs Allgäu in Richtung Schweiz werden die Züge schneller: von München nach Zürich ist man ab dem Fahrplanwechsel 30 min eher da.